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Обвинуваченому у справі Гандзюк вручили нову підозру

Четвер, 27 лютого 2020, 10:08
Обвинуваченому у справі Гандзюк вручили нову підозру

Правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, обвинуваченому у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно: "За версією слідства, вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч.3 ст.289 КК України)".

Деталі: У відомстві прізвища підозрюваного не називають, водночас джерело УП відзначило, що йдеться про Павловського.

Нові підозри 4 особам повідомили 26 лютого. Зокрема повідомили про підозру Павловському, за версією слідства, керівнику злочинної організації. Колишній помічник нардепа наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

Крім того силовики провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів.

Обшуки відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Гандзюк та створення вказаної злочинної організації.

Також 26 лютого суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення у Києві окремих співучасників нападу на Гандзюк для участі у слідчих та процесуальних діях.

Що було раніше: Павловський колишній помічник нардепа 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), його обвинувачують у приховуванні інформації про напад на Гандзюк. 

20 січня правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловськийз кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Після того він методично ігнорував засідання Приморського райсуду Одеси, однак його помічали, зокрема, на футбольних матчах. 

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкнападОфіс генпрокурора
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