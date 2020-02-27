Обвинуваченому у справі Гандзюк вручили нову підозру

Правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, обвинуваченому у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно: "За версією слідства, вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч.3 ст.289 КК України)".

Деталі: У відомстві прізвища підозрюваного не називають, водночас джерело УП відзначило, що йдеться про Павловського.

Нові підозри 4 особам повідомили 26 лютого. Зокрема повідомили про підозру Павловському, за версією слідства, керівнику злочинної організації. Колишній помічник нардепа наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

Крім того силовики провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів.

Обшуки відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Гандзюк та створення вказаної злочинної організації.

Також 26 лютого суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення у Києві окремих співучасників нападу на Гандзюк для участі у слідчих та процесуальних діях.

Що було раніше: Павловський колишній помічник нардепа 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), його обвинувачують у приховуванні інформації про напад на Гандзюк.

20 січня правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

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