ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до "очень высокого"
Пятница, 28 февраля 2020, 17:58
Всемирная организация здравоохранения повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.
Источник: заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Женеве, которую цитирует "Интерфакс"
Прямая речь главы ВОЗ: "Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса - ред.) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий".
Детали: По его словам, вызывает серьезную обеспокоенность то, что в разных странах становится все больше случаев заражения и распространения вируса.
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированныхиз Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксированони одного случая коронавируса.
- От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.