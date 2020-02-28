ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до "очень высокого"

Всемирная организация здравоохранения повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.

Источник: заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Женеве, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь главы ВОЗ: "Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса - ред.) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий".

Детали: По его словам, вызывает серьезную обеспокоенность то, что в разных странах становится все больше случаев заражения и распространения вируса.

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