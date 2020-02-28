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ВООЗ підвищила ризик розповсюдження коронавірусу до "дуже високого"

П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:58
ВООЗ підвищила ризик розповсюдження коронавірусу до дуже високого

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила до "дуже високого" рівня оцінку ризику поширення в світі нового типу коронавируса COVID-19.

Джерело: заява глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса в Женеві, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова глави ВООЗ: "Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику наслідків (коронавируса – ред.) COVID-19 в світі до рівня "дуже високий".

Деталі: За його словами, викликає серйозну стурбованість те що у різних країнах стає дедалі більше випадків зараження і поширення вірусу.

Передісторія:

  • Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися вже понад 83,7 тисячі людей (78,8 – у Китаї, епіцентрі інфекції). Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).
  • У Нових Санжарах Полтавської області з 20 лютого проходять обсервацію (карантин) 89 людей: 72 евакуйовані з Уханя (45 українців та 27 іноземців), а також їхній супровід – екіпаж чартеру, яким везли людей із Китаю, лікарі, поліцейські. Також із ними поруч проживає міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яку до цього підштовхнула паніка місцевих жителів.
  • Поки що тести в евакуйованих не показали коронавірусу COVID-2019.
  • Кабінет міністрів 19 лютого дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 за кошти, які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусмедицинаохорона здоров'я
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