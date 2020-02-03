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Украинцы считают несправедливыми заоблачные зарплаты госслужащих

Понедельник, 3 февраля 2020, 12:28
Украинцы считают несправедливыми заоблачные зарплаты госслужащих

89% украинцев считают, что те зарплаты и большие надбавки, которые получают государственные служащие, не справедливы.

Источник: результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января

Детали: О зарплатах министров, их заместителей, руководящего состава отдельных госпредприятий (Укрпочта, Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця) знают 93,5% украинцев и только 6,5% – ничего не слышали об этом.

Справедливыми премии и надбавки для топчиновникив считают лишь 5% опрошенных. 

 

Из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты. 

 

Половина украинцев считают приемлемой и справедливой максимальную разницу в зарплате между руководителем госпредприятия или учреждения и его подчиненными среднего уровня от 1,6 до 2-х раз (31,1%) и от 2,1 до 3-х раз (21,1). 

 

Так же преимущественное большинство опрошенных считают приемлемой и справедливой максимальную разницу в зарплате между директором частного предприятия и его подчиненным среднего уровня от 1,6 до 2-х раз (20,7%) и от 2,1 до 3-х раз (19,4%). 

 

Исследование проводилось с 24 по 28 января во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2003 респондента. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.
  • Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
  • 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.
  • 17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.
  • Президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть "нормальными", и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
  • 18 января Кабмин обнародовал зарплаты чиновников. Самую высокую среднюю зарплату в 2019 году получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровзарплатыопрос
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