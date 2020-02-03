Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО
Печерский районный суд отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на более мягкий.
Источник: заседание Печерского районного суда Киева
Детали: Судья Ирина Кирилюк объявила об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов.
Ранее во время заседания адвокат Тарас Беспалый заявил, что во время убийства Шеремета Кузьменко была дома и об этом свидетельствует ее переписка в соцсетях и место нахождения ее телефона. Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения. В частности, просил избрать меру пресечения не связанную с арестом.
Сама Кузьменко заявила, что никакого отношения к Шеремету не было. По ее словам, она волонтер, а он журналист, поэтому они никак не пересекались и она не была знакома с ним. Она отмечает, что узнала об убийстве Шеремета со СМИ.
Кроме того, по словам Кузьменко, она не имеет ультраправых взглядов, но дружит с разными людьми, а ее разговоры с друзьями советует не воспринимать всерьез.
Также на заседании свидетельствовала мать Кузьменко и друг Кузьменко Владимир Ульянов, с которым подозреваемая говорила о "Градах по Киеву".
Прокуратура считает, что Кузьменко может скрываться от следствия, уничтожить или исказить важные доказательства, потому ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде ареста.
Прокурор отмечал, что Кузьменко и еще один подозреваемый по делу доброволец Андрей Антоненко хорошо знакомы.
В частности, по его словам, до убийства Шеремета они разговаривали по телефону 14 раз.
Прокурор зачитывал личную переписку между Кузьменко и ее бывшим мужем Дмитрием. По его мнению, Кузьменко и бывший муж уже не жили в то время вместе, поэтому его показания и алиби Кузьменко могут быть выдумкой.
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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
- Сначала суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.