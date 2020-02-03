Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО

Печерский районный суд отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на более мягкий.

Источник: заседание Печерского районного суда Киева

Детали: Судья Ирина Кирилюк объявила об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов.

Ранее во время заседания адвокат Тарас Беспалый заявил, что во время убийства Шеремета Кузьменко была дома и об этом свидетельствует ее переписка в соцсетях и место нахождения ее телефона. Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения. В частности, просил избрать меру пресечения не связанную с арестом.

Сама Кузьменко заявила, что никакого отношения к Шеремету не было. По ее словам, она волонтер, а он журналист, поэтому они никак не пересекались и она не была знакома с ним. Она отмечает, что узнала об убийстве Шеремета со СМИ.

Кроме того, по словам Кузьменко, она не имеет ультраправых взглядов, но дружит с разными людьми, а ее разговоры с друзьями советует не воспринимать всерьез.

Также на заседании свидетельствовала мать Кузьменко и друг Кузьменко Владимир Ульянов, с которым подозреваемая говорила о "Градах по Киеву".

Прокуратура считает, что Кузьменко может скрываться от следствия, уничтожить или исказить важные доказательства, потому ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде ареста.

Прокурор отмечал, что Кузьменко и еще один подозреваемый по делу доброволец Андрей Антоненко хорошо знакомы.

В частности, по его словам, до убийства Шеремета они разговаривали по телефону 14 раз.

Прокурор зачитывал личную переписку между Кузьменко и ее бывшим мужем Дмитрием. По его мнению, Кузьменко и бывший муж уже не жили в то время вместе, поэтому его показания и алиби Кузьменко могут быть выдумкой.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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