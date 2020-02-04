ЕС еще думает, кого из окружения Януковича исключить из списка санкций – журналист

В ЕС продолжаются дискуссии о том, кто из бывших украинских чиновников из окружения Януковича будет исключен из санкционного списка.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Идет работа над тем, сколько из 12 человек, которые до сих пор находятся под санкциями ЕС за незаконное присвоение государственных средств Украины, будут исключены. Сейчас получается, что двое, но это может измениться", - написал он.

Напомним, ранее журналист сообщил ряд фамилий, которые рассматривает ЕС. Это бывший премьер-министр Арбузов, бывший министр по вопросам доходов Клименко, экс-генпрокурор Пшонка и его сын Артем. Также он называл фамилии экс-премьера Азарова, экс-министр энергетики Ставицкого и старшего сына Януковича Александра.

В правительстве Украины прокомментировали эту информацию, заявив, что не видят со стороны ЕС сигналов об отмене санкций со экс-чиновников.

Санкции против экс-президента Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения из бывшего министра юстиции Елена Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.