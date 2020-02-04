Фигурантку дела Шеремета Кузьменко оставили под стражей
Судья удовлетворил ходатайство обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и продлил срок действия меры пресечения для Юлии Кузьменко еще на два месяца.
Источник: трансляция с заседания Печерского райсуда Киева
Детали: По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.
Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти под Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.
Защита Кузьменко надеется, что Апелляционный суд изменит содержание под стражей на домашний арест.
Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание относительно Андрея Антоненко (Riffmaster).
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
- Сначала суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.