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Фигурантку дела Шеремета Кузьменко оставили под стражей

Вторник, 4 февраля 2020, 12:56
Фигурантку дела Шеремета Кузьменко оставили под стражей

Судья удовлетворил ходатайство обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и продлил срок действия меры пресечения для Юлии Кузьменко еще на два месяца.

Источник: трансляция с заседания Печерского райсуда Киева

Детали: По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.

Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти под Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.

Защита Кузьменко надеется, что Апелляционный суд изменит содержание под стражей на домашний арест.

Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание относительно Андрея Антоненко (Riffmaster).

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
  • Сначала суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Темы: Дело Шеремета
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