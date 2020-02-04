Фигурантку дела Шеремета Кузьменко оставили под стражей

Судья удовлетворил ходатайство обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и продлил срок действия меры пресечения для Юлии Кузьменко еще на два месяца.

Источник: трансляция с заседания Печерского райсуда Киева

Детали: По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.

Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти под Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.

Защита Кузьменко надеется, что Апелляционный суд изменит содержание под стражей на домашний арест.

Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание относительно Андрея Антоненко (Riffmaster).

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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