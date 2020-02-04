Дело MH17: Гиркин не признает обвинения  

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Вторник, 4 февраля 2020, 15:30

Так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Гиркина: "Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне".

Детали: Кроме того, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Что было раньше: 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.

Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании самолета MH-17 растянется на 25 недель.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Первое судебное заседание назначено на 9 марта.

По версии следствия, Гиркин утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Предыстория:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Темы: MH17 Нидерланды суд авиа катастрофы


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