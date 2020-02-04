Труба снова судится против Зеленского и ГБР

Роман Труба повторно обратился с исками в Верховный суд и Окружной административный суд Киева с обжалованием своего увольнения с должности директора Государственного бюро расследований.

Источник: комментарий адвоката Трубы Василия Медведя Украинской правде

Прямая речь: "4 февраля 2020 зарегистрировали повторный иск в Верховный суд о признании противоправным и недействительным указа президента Украины и в Окружной административный суд Киева - иск в Государственный бюро расследований о признании противоправным и отмене приказа Государственного бюро расследований от 28 декабря 2019 о прекращении полномочий Трубы Романа Михайловича на посту директора Государственного бюро расследований и восстановлении его на работе ".

Детали Адвокат настаивает, что перед подачей предыдущего иска, он и его клиент внимательно изучали законодательство и пришли к выводу, что объединение требований к и президенту, и к ГБР в одном производстве возможно

Он добавил, что на этот раз они учли пожелания Верховного суда.

На вопрос, просит ли защиту Трубы также выплатить ему зарплату с момента увольнения, адвокат ответил, что никаких имущественных требований ни в одном иске не заявляется.

Что было раньше: Верховный суд вернул ексдиректору Государственного бюро расследований Роману Трубе его предыдущий иск о признании противоправным его увольнения.

Суд принял такое решение, поскольку в иске были объединены требования, часть которых (иск к президенту, - ред.) Подсудимая Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск в ГБР) - Окружном административном суде города Киева.

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