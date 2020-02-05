Мужчина подорвал гранату в салоне "Мерседеса": ранены три человека

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого пострадали три человека в Винницкой области.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Инцидент произошел 4 февраля в Жмеринском районе. Предварительно между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля Mercedes, возник конфликт, во время которого один из его участников достал гранату (предварительно РГД-5).

В результате взрыва пострадали трое мужчин в возрасте 21, 34 и 36 лет.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Жмеринской больницы.

Впоследствии выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.

Следственным управлением начаты расследования уголовных производств по ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За такие правонарушения предусмотрено до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Проводятся следственные действия.