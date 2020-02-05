Дело Шеремета: Дугар и Антоненко продолжили аресты на 2 месяца
Суд продлил меры двум подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко и Яне Дугарь.
Источник: Заседание Печерского суда Киева
Детали: По представлению прокуратуры Дугар продолжили ночной домашний арест до 4 апреля, Антоненко продлили арест в СИЗО также до 4 апреля.
Антоненко просил изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.
В суде на стороне защиты выступил музыкант Александр Положинский, который работал вместе с ним. Он был свидетелем того, как в 2016 году подозреваемому подарили корпус от мины.
Положинский назвал Антоненко "талантливым музыкантом, хорошим другом, добряком", "человеком слова", заверил, что муж не будет скрываться.
Сам Антоненко настаивал, что до 2017 года, до подписания контракта с Вооруженными силами, он занимался исключительно музыкой, в частности, преподавал.
Также на суде прокурор демонстрировал изображения "Гитлера-Деда Мороза" с Facebook-страницы Атоненка, отмечая, что это модифицированные изображение Адольфа Гитлера. Это, по мнению следствия, должно было подтвердить националистические мотивы Антоненко.
Зал встретил это смехом.
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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек (пока вручены всего три подозрения): медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
- Сначала суд арестовал Кузьменкои Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.