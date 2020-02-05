Дело Шеремета: Дугар и Антоненко продолжили аресты на 2 месяца

Суд продлил меры двум подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко и Яне Дугарь.

Источник: Заседание Печерского суда Киева

Детали: По представлению прокуратуры Дугар продолжили ночной домашний арест до 4 апреля, Антоненко продлили арест в СИЗО также до 4 апреля.

Антоненко просил изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

В суде на стороне защиты выступил музыкант Александр Положинский, который работал вместе с ним. Он был свидетелем того, как в 2016 году подозреваемому подарили корпус от мины.

Положинский назвал Антоненко "талантливым музыкантом, хорошим другом, добряком", "человеком слова", заверил, что муж не будет скрываться.

Сам Антоненко настаивал, что до 2017 года, до подписания контракта с Вооруженными силами, он занимался исключительно музыкой, в частности, преподавал.

Также на суде прокурор демонстрировал изображения "Гитлера-Деда Мороза" с Facebook-страницы Атоненка, отмечая, что это модифицированные изображение Адольфа Гитлера. Это, по мнению следствия, должно было подтвердить националистические мотивы Антоненко.

Зал встретил это смехом.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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