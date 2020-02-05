Зеленский посетит Италию и Ватикан, где встретится с Папой

489 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 19:07

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля совершит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время визита в Италию запланированы встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

8 февраля президент Украины встретится в Ватикане с Папой римским Франциском.

Также программой визита предусмотрены встречи Зеленского с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Пола Ричарда Галлахера.

Читайте также: В Италии больше всего среди стран ЕС долгосрочных мигрантов из Украины – Евростат

Напомним, 24 сентября президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский призвал вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.

5 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственных отношений Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили, в частности, возможности дальнейшего предоставления гуманитарной помощи Ватикана Украине и взаимодействия в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Темы: Зеленский Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
ПереЗЕгрузка. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука 5 февраля 2020, 18:00
Сократить нардепов до 300: аргументы власти и критика от оппозиции 5 февраля 2020, 15:30
У Зеленского предлагают защищать новорожденных от странных имен 5 февраля 2020, 15:11
Все новости
Главные новости
На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД
Пассажирский Boeing "Измир-Стамбул" разбился в Турции
СБУ проводит обыски на канале "1+1"
Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют
Все новости
афиша

Куда пойти в феврале? Топ событий Киева

Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів