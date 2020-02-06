Прослушка Гончарука: в квартирах журналистов "1+1" проводили обыски
Служба безопасности Украины, в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала "1+1".
Источник: "ТСН"
Детали: Об этом в эфире "ТСН" рассказал руководитель департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко.
Речь идет о журналисте Евгение Куксине, редакторе Денисе Данько и бывшего сотрудника Александре Низовцеве.
Следователи получили от суда разрешение на проведение обыска, кроме места работы, еще и в местах проживания указанных лиц.
Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.
Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Предыстория:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.