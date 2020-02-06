Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прослушка Гончарука: в квартирах журналистов "1+1" проводили обыски

Четверг, 6 февраля 2020, 03:26
Прослушка Гончарука: в квартирах журналистов 1+1 проводили обыски

Служба безопасности Украины, в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала "1+1".

Источник: "ТСН"

Детали: Об этом в эфире "ТСН" рассказал руководитель департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко.

Речь идет о журналисте Евгение Куксине, редакторе Денисе Данько и бывшего сотрудника Александре Низовцеве.

Следователи получили от суда разрешение на проведение обыска, кроме места работы, еще и в местах проживания указанных лиц.

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Читайте также: "Оскар" для Зеленского и Гончарука, или Правительственный кризис в турборежиме

Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИмедиаСБУГончарук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: