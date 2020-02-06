Прослушка Гончарука: в квартирах журналистов "1+1" проводили обыски

Служба безопасности Украины, в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала "1+1".

Источник: "ТСН"

Детали: Об этом в эфире "ТСН" рассказал руководитель департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко.

Речь идет о журналисте Евгение Куксине, редакторе Денисе Данько и бывшего сотрудника Александре Низовцеве.

Следователи получили от суда разрешение на проведение обыска, кроме места работы, еще и в местах проживания указанных лиц.

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

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