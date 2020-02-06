Президент Румынии повторно выдвинул кандидатуру Орбана в премьеры

Президент Румынии Клаус Йоханнис вновь выдвинул кандидатуру Людовика Орбана на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

"Следующий мой конкретный шаг это назначить лицо, ответственное за формирование нового правительства. После консультаций со всеми парламентскими партиями я поручаю Людовику Орбану сформировать новое правительство и представить его парламенту", - сказал Йоханнис.

Он отметил, что предыдущее правительство под руководством Орбана стремилось реформировать страну и внедряло меры на благо Румынии.

Также президент Румынии предложил парламентским партиям рассмотреть вариант досрочных выборов. По его словам, некоторые партии поддерживают такое развитие событий, но не все.

"Я понимаю, что многим партиям нужны внутренние обсуждения по этому вопросу. Я надеюсь, решение будет принято в ближайшее время", - сказал Йоханнис.

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Как сообщалось, 5 февраля парламент Румынии выразил недоверие правительству премьер-министра Людовика Орбана, освободив таким образом кабинет министров.