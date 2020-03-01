Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова

Прямая речь Разумкова: "По состоянию на сегодня (1 марта - ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало".

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