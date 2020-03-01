Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков
Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, УНИАН
Прямая речь Разумкова: "По состоянию на сегодня (1 марта - ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало".
Детали: Также Разумков сообщил, что общался в воскресенье с президентом Владимиром Зеленским по поводу вопросов, которые вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады.
Спикер ВР отметил, что необходимость внеочередного заседания связана с тем, что вопросы, предложенные на рассмотрение парламента, "действительно важные и актуальные".
Разумков напомнил, что парламент рассматривает законопроект о рынке земли и не может рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован данный законопроект.
По его словам, в связи с этим и возникла необходимость рассмотреть на внеочередном заседании "некоторые важные законопроекты и темы, которые сегодня есть в повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду".
Вместе с тем Разумков не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров, отметив, что будет разговор о деятельности правительства, куда будут приглашены все члены Кабмина.
По словам спикера ВР, он на 99% уверен, что члены правительства придут на заседание парламента.
Предыстория:
- 28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве.
- Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.
- По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.
- 29 апреля аппарат ВР распространил информацию о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта.
- Среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.