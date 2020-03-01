Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, УНИАН

Прямая речь Разумкова: "По состоянию на сегодня (1 марта - ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало".

Детали: Также Разумков сообщил, что общался в воскресенье с президентом Владимиром Зеленским по поводу вопросов, которые вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады.

Спикер ВР отметил, что необходимость внеочередного заседания связана с тем, что вопросы, предложенные на рассмотрение парламента, "действительно важные и актуальные".

Разумков напомнил, что парламент рассматривает законопроект о рынке земли и не может рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован данный законопроект.

По его словам, в связи с этим и возникла необходимость рассмотреть на внеочередном заседании "некоторые важные законопроекты и темы, которые сегодня есть в повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду".

Вместе с тем Разумков не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров, отметив, что будет разговор о деятельности правительства, куда будут приглашены все члены Кабмина.

По словам спикера ВР, он на 99% уверен, что члены правительства придут на заседание парламента.

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