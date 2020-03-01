Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков

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Воскресенье, 1 марта 2020, 12:36

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова

Прямая речь Разумкова: "По состоянию на сегодня (1 марта - ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало".

Предыстория:

  • 28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве. 
  • Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.
  • По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука. 
  • 29 апреля аппарат ВР распространил информацию о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта. 
  • Среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Темы: Гончарук премьер Верховная Рада Разумков Дмитрий


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