Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков
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Воскресенье, 1 марта 2020, 12:36
Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова
Прямая речь Разумкова: "По состоянию на сегодня (1 марта - ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало".
Предыстория:
- 28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве.
- Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.
- По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.
- 29 апреля аппарат ВР распространил информацию о внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта.
- Среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.
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