Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье
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Четверг, 19 марта 2020, 20:22
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 21 положительный результат на COVID-19.
Источник: Центр общественного здоровья
Детали: Сейчас подтверждены заболевания коронавирусом в следующих областях:
- 10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина);
- 2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина);
- 2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шаховеи его жене);
- 2 случая в Днепропетровской области
- 1 случай у Донецкой области;
- 1 случай у Житомирской области
- 3 случая у Киеве.
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Напомним:
- По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
Украинская правда
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