Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 21 положительный результат на COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Сейчас подтверждены заболевания коронавирусом в следующих областях:

10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина);

2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина);

2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шаховеи его жене);

2 случая в Днепропетровской области

1 случай у Донецкой области;

1 случай у Житомирской области

3 случая у Киеве.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Напомним: