Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье

11318 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 20:22

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 21 положительный результат на COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Сейчас подтверждены заболевания коронавирусом в следующих областях:

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Напомним:

  • По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Ивано-Франковская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Третя смерть от коронавируса в Украине 19 марта 2020, 20:30
Еще двое больных коронавирусом в Украине: есть первые случаи на Днепропетровщине 19 марта 2020, 20:07
За нарушение карантина оштрафуют директора визового центра 19 марта 2020, 19:52
Все новости
Главные новости
Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко
Россия собирается забрать своих граждан из Украины
В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом
Все новости
мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

ТаблоID

Что делают звезды на самоизоляции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!