Консультации с Ираном по катастрофе МАУ отложили из-за коронавируса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что Украина возобновила коммуникации с Ираном по катастрофе самолета "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

Источник: брифинг Рябошапки в понедельник, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время".

Детали: При этом генпрокурор подчеркнул, что как только ситуация улучшится, Украина возобновит консультации и будет "непосредственно общаться с иранскими коллегами".

В настоящее время Иран 4-й в мире по уровню заболеваемости на новый коронавирус. Там обнаружили 978 случаев заболевания новым вирусом, 54 человека - погибли, 175 - вылечились.

Напомним:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

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