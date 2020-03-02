Консультации с Ираном по катастрофе МАУ отложили из-за коронавируса

213 просмотров
Понедельник, 2 марта 2020, 10:23

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что Украина возобновила коммуникации с Ираном по катастрофе самолета "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

Источник: брифинг Рябошапки в понедельник, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время".

Детали: При этом генпрокурор подчеркнул, что как только ситуация улучшится, Украина возобновит консультации и будет "непосредственно общаться с иранскими коллегами".

В настоящее время Иран 4-й в мире по уровню заболеваемости на новый коронавирус. Там обнаружили 978 случаев заболевания новым вирусом, 54 человека - погибли, 175 - вылечились.

Напомним: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Читайте также: 

Зеленский: У нас есть запись, доказывающая - Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ 

Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский озвучил опасения о "черных ящиках"

Темы: катастрофа МАУ в Иране коронавирус Covid-2019 Иран Рябошапка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Катастрофа МАУ: министр обороны Ирана говорит, что черный ящик серьезно поврежден 19 февраля 2020, 12:17
Компенсация из-за катастрофы МАУ: Украина будет говорить от имени стран, чьи граждане погибли 17 февраля 2020, 15:12
Данилов поехал в Иран обсудить "проблемные вопросы" 16 февраля 2020, 16:36
Все новости
Главные новости
КС БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ ЛЮСТРАЦИИ НАКАНУНЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ В РАДЕ
Украинский консул прибыл к задержанному в Греции экс-нардепу Мельничуку
В среду Рада может назначить 4 новых министров – источник
В Китае улучшилось качество воздуха — NASA
Все новости
еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Объясняем

Нужны ли вам тейпы, что такое тейпирование и зачем его используют

тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

Поиск по сайту
Архив
Весь архів