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Консультации с Ираном по катастрофе МАУ отложили из-за коронавируса

Понедельник, 2 марта 2020, 09:23
Консультации с Ираном по катастрофе МАУ отложили из-за коронавируса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что Украина возобновила коммуникации с Ираном по катастрофе самолета "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

Источник: брифинг Рябошапки в понедельник, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время".

Детали: При этом генпрокурор подчеркнул, что как только ситуация улучшится, Украина возобновит консультации и будет "непосредственно общаться с иранскими коллегами".

В настоящее время Иран 4-й в мире по уровню заболеваемости на новый коронавирус. Там обнаружили 978 случаев заболевания новым вирусом, 54 человека - погибли, 175 - вылечились.

Напомним: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

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Темы: катастрофа МАУ в ИранекоронавирусCovid-2019ИранРябошапка
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