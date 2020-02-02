Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский озвучил опасения о "черных ящиках"

Украинская сторона настаивает на праве забрать "черные ящики" с Боинга авиакомпании МАУ, сбитого возле Тегерана, в случае их неполной расшифровки на территории Ирана.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером 2 февраля

Детали: Как сообщил глава украинского государства, иранская сторона предложила включить украинских специалистов в группу по расшифровке "черных ящиков".

Прямая речь Зеленского: "Иран уже понимает, что у нас есть больше доказательств, чем было в самом начале. В понедельник (3 февраля - УП.) они нас приглашают лететь в Иран. ... Мы очень боимся этого. Почему. Они могут пригласить наших специалистов в их ... наверное, современную, лабораторию".

"Но нам уже тогда (в начале января - УП.) наши специалисты сказали, что технически они (Иран - ред.) не готовы к правильной, истинной расшифровкt (черных ящиков - УП.)".

"Поэтому я боюсь, что они могут их привлечь к расшифровке там, на месте, вместе это сделать, а потом сказать "ну и зачем вам теперь "черные ящики". Нет. Мы хотим взять эти ящики".

Детали: По словам президента Украины, во время последнего разговора представитель Ирана заявил украинской стороне: "Окей, если мы не сможем их расшифровать, мы вам их отдадим".

Прямая речь Зеленского: "Я напомнил, что президент Ирана мне давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, доказательств и сможем взять "черные ящики".

"Поэтому, думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, чтобы в случае неполной расшифровки на месте они заберут "черные ящики".

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