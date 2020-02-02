Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский озвучил опасения о "черных ящиках"
Украинская сторона настаивает на праве забрать "черные ящики" с Боинга авиакомпании МАУ, сбитого возле Тегерана, в случае их неполной расшифровки на территории Ирана.
Источник: интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером 2 февраля
Детали: Как сообщил глава украинского государства, иранская сторона предложила включить украинских специалистов в группу по расшифровке "черных ящиков".
Прямая речь Зеленского: "Иран уже понимает, что у нас есть больше доказательств, чем было в самом начале. В понедельник (3 февраля - УП.) они нас приглашают лететь в Иран. ... Мы очень боимся этого. Почему. Они могут пригласить наших специалистов в их ... наверное, современную, лабораторию".
"Но нам уже тогда (в начале января - УП.) наши специалисты сказали, что технически они (Иран - ред.) не готовы к правильной, истинной расшифровкt (черных ящиков - УП.)".
"Поэтому я боюсь, что они могут их привлечь к расшифровке там, на месте, вместе это сделать, а потом сказать "ну и зачем вам теперь "черные ящики". Нет. Мы хотим взять эти ящики".
Детали: По словам президента Украины, во время последнего разговора представитель Ирана заявил украинской стороне: "Окей, если мы не сможем их расшифровать, мы вам их отдадим".
Прямая речь Зеленского: "Я напомнил, что президент Ирана мне давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, доказательств и сможем взять "черные ящики".
"Поэтому, думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, чтобы в случае неполной расшифровки на месте они заберут "черные ящики".
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Согласно расследованию Организации гражданской авиации Ирана, 8 января украинский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.
- "Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.
- Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
- 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.