Авиакатастрофа МАУ: в Украину собирается большая иранская делегация

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с визитом в Украину собирается большая иранская делегация с долгожданными новостями по делу о сбитом украинском самолете в Тегеране.

Источник: Укринформ со ссылкой на Пристайка во время совместной с главой МИД Швеции Анн Линде пресс-конференции

Дословно: "Коронавирус не помешал провести работу, у нас есть посольство на месте, у нас есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет с собой новости, которые мы все ожидаем уже довольно долгое время".

Детали: Пристайко сообщил, что через несколько дней в Украину прибудет министр иностранных дел Канады. Ожидается, что после этого украинский и канадский министры МИД проведут совместный телефонный разговор с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в крушении.

Министр также заявил, что за несколько дней будет возможность более подробно рассказать, каким образом происходит расследование, в частности работа с "черными ящиками" и уточнение относительно компенсаций.

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что Украина возобновила коммуникации с Ираном по катастрофе самолета "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.



