Окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов на пост министра обороны взамен Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники

Детали: издание отмечает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Также источники отмечают, что глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в Верховной Раде восьмого созыва лоббируют назначение Андрея Сенченко. Сенченко – народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батькивщины". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

СМИ сообщает, что секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.

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