Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны
Окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов на пост министра обороны взамен Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку.
Источник: ZN.UA со ссылкой на источники
Детали: издание отмечает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Также источники отмечают, что глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в Верховной Раде восьмого созыва лоббируют назначение Андрея Сенченко. Сенченко – народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батькивщины". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.
СМИ сообщает, что секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
- В конце зимы появились слухи, что президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.
- Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.
- Еще одним вероятным преемником Гончарука называют вице-премьера Дениса Шмыгаля. Большинство видит его исполняющим обязанности премьера. Если Гончарук уйдет в отставку – вместе с ним уйдет в отставку и все правительство.