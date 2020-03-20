В Житомирской области на COVID 19 проверят еще двух – мужчину и женщину

В Житомирской области по состоянию на 20 марта было зафиксировано два случая коронавируса, еще три подозрения проверяют, также в больницу поступили еще двое больных, которых проверят на COVID 19.

Источник: сайт Житомирской областной госадминистрации, брифинг главы ОГА Виталия Бунечко и начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика

Прямая речь Бунечко: "Один на Житомирщине подтвержденный случай (кроме умершей из Радомышля – УП) – мужчина 49 лет, который сейчас находится в первой клинической больнице. Его состояние стабильное. Домой уже не просится – находится на стационарном лечении.

Сейчас в проверке есть три теста, которые проверяются: двое из Андрушевки, один – из Житомира.

Также в 1-ю больницу доставлены еще одного больного, которая также будет проверяться на коронавирус"

Прямая речь Суслика: "Только что позвонили – в Житомире появился еще один случай. По Житомиру это случай, когда человек приехал из Германии, где, вероятно, были контакты. Человек старшего возраста – 69 лет.

Первый экспресс тест отрицательный, но мы уже знаем по предыдущему случаю, что это не конечный диагностический тест – и поэтому будет перепроверяться полимеразная реакция, где точно будем знать, есть коронавирус или нет.

И второй случай по Андрушевке – это женщина 54 лет, которая контактировала с итальянцами – и может быть такой диагноз. Она тоже госпитализируется сейчас и будет проверяться по алгоритму".

Детали: Суслик также сообщил, что супруги из Брусилова, которые контактировали с радомышлянкой, которая умерла, находится в больнице Коростышева. Быстрый тест на коронавирус у них отрицательный, но ждут результата более основательного анализа. Они ездили в Радомышль в музей – и там контактировали с больной.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции – одна из родственниц работает воспитательницей в детском саду.

Что касается лиц, которые ездили в тур с гидом, который заболел COVID 19, то их личности устанавливают, их призывают не скрываться от властей и быть в самоизоляции.

Виталий Бунечко: "Что касается тех, кто прибыл вместе с заболевшим из-за границы – личности устанавливаются, активно работает Служба безопасности Украины и Национальная полиция. Очень надеюсь, что эти лица будут находиться в самоизоляции. Всех призываю к осознанности.

Ну, а тех, у кого будут обнаружены эти признаки, то прошу, все же, подавать объективно информацию. Потому что мы сталкиваемся с тем, что ... Вот вчерашний заболевший, во-первых, не хотел рассказывать многое – приходилось выспрашивать фактически о его контактах, о том, как он прибыл – даже не из "Борисполя", а из "Жулян".

И его желание огромное попасть домой на амбулаторное лечение – это не сознательность. Осознанность, самодисциплина – это самое главное, что не даст сейчас распространить коронавирус по Житомирской области, по Украине".

Николай Суслик: "Вся первичка работает над контактными лицами – они будут однозначно в изоляции, если таковые обнаружатся. И если будут признаки заболевания – то они будут госпитализированы".

Между тем, на железнодорожном вокзале в Коростене дежурят медицинские бригады – на случай, если сделают остановку поезда из Львова на Киев (с эвакуированными из Польши). Первый прошел без остановки.

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.

В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцев умерли в Италии.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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