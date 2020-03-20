На Житомирщині на COVID 19 перевірять ще двох – чоловіка і жінку

У Житомирській області станом на 20 березня було зафіксовано два випадки коронавірусу, ще три підозри перевіряють, також у лікарню надійшли ще двоє хворих, яких перевірять на COVID 19.

Джерело: сайт Житомирської обласної держадміністрації, брифінг голови ОДА Віталія Бунечка та начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика

Пряма мова Бунечка: "Один у Житомирщині підтверджений випадок (крім померлої з Радомишля – УП) – чоловік 49 років, який зараз знаходиться у першій клінічній лікарні. Його стан стабільний. Додому вже не проситься – знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Наразі у перевірці є три тести, які перевіряються: двоє з Андрушівки, один – із Житомира.

Також у 1-шу лікарню доставлено ще одну хвору, яка також буде перевірятися на коронавірус"

Пряма мова Суслика: "Щойно зателефонували – у Житомирі з’явився ще один випадок. По Житомиру це випадок, коли людина приїхала з Німеччини, де, ймовірно, були контакти. Людина старшого віку – 69 років.

Перший експрес тест негативний, але ми вже знаємо по попередньому випадку, що це не кінцевий діагностичний тест – і тому буде перепровірятися полімеразна реакція, де точно будемо знати, чи є коронавірус, чи немає.

І другий випадок по Андрушівці – це жінка 54 років, яка контактувала з італійцями – і може бути такий діагноз. Вона теж госпіталізується зараз і буде перевірятися за алгоритмом".

Деталі: Суслик також повідомив, що подружжя з Брусилова, яке контактувало з радомишлянкою, яка померла, перебуває у лікарні Коростишева. Швидкий тест на коронавірус у них негативний, але чекають результату більш ґрунтовного аналізу. Вони їздили в Радомишль у музей – і там контактували з хворою.

Родина померлої жінки перебуває на самоізоляції – одна з родичок працює вихователькою у дитячому садочку.

Що ж до осіб, які їздили в тур із гідом, який захворів на COVID 19, то їхні особи встановлюють, їх закликають не ховатися від влади і бути в самоізоляції.

Віталій Бунечко: "Стосовно осіб, які прибули разом із захворівшим із закордону – особи встановлюються, активно працює Служба безпеки України й Національна поліція. Маю велику надію, що ці особи будуть знаходитися в самоізоляції. Усіх закликаю до самосвідомості.

Ну, а тих, у кого будуть виявлені ці ознаки, то прошу, все ж таки, подавати об’єктивно інформацію. Тому що ми стикаємося з тим, що… Ось вчорашній захворівший, по-перше, не хотів розповідати багато чого – доводилося випитувати фактично про його контакти, про те, які він прибув – навіть не з "Борисполя", а з "Жулян".

І його бажання величезне потрапити додому на амбулаторне лікування – це не самосвідомість. Самосвідомість, самодисципліна – це саме основне, що не дасть зараз поширити коронавірус по Житомирщині, по Україні".

Микола Суслик: "Уся первинка працює над контактними особами – вони будуть однозначно в ізоляції, якщо такі виявляться. І якщо будуть ознаки захворювання – то вони будуть госпіталізовані".

Тим часом, на залізничному вокзалі у Коростені чатують медичні бригади – на випадок, якщо зроблять зупинку поїзди зі Львова на Київ (із евакуйованими з Польщі). Перший пройшов без зупинки.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.

В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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