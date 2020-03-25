Кабмин может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране – источники

В среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.

Источник: собеседники УП среди членов правительства

Детали: Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения, а ограничится объявлением чрезвычайной ситуации во всех областях.

Прямая речь одного из чиновников: "Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением".

По данным УП, соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером.

Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

Один из членов КМУ подтвердил информацию. По его словам, "этот вопрос планируется".

Кроме этого правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.