Кабмин может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране – источники

В среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.

Источник: собеседники УП среди членов правительства

Детали: Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения, а ограничится объявлением чрезвычайной ситуации во всех областях.

По словам собеседников УП, чрезвычайную ситуацию в Украине объявят на 30 дней.

Прямая речь одного из чиновников: "Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением".

По данным УП, соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером.

Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

Один из членов КМУ подтвердил информацию. По его словам, "этот вопрос планируется".

Кроме этого правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.

Что было раньше: Еще 24 марта глава МВД Арсен Аваков утверждал, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения.

По информации УП, решение о введении чрезвычайного положения в Украине разделило окружение президента Владимира Зеленского на два условных лагеря "за" и "против".

За жесткие условия борьбы с коронавирусом выступает Аваков, советник президента Сергей Шефир, министр здравоохранения Илья Емец, который даже грозился уйти в отставку, если решение о ЧС не будет принято.

Другая группа, в которую входит сам президент и глава его офиса Андрей Ермак, против введения ЧП. И на такое "мировосприятие" повлияли разговоры Зеленского с представителями крупного бизнеса.

16 марта Зеленский собрал в офисе президента бизнесменов и олигархов и попросил о помощи.

Отмечается, что именно представители крупного бизнеса выступают против введения ЧП и приводили президенту аргументы по этому поводу.

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