Новости 26 марта: закрытие границы, новые выздоровления

До конца пятницы государственная граница будет закрыта, еще трое украинцев побороли коронавирус — актуальные новости 26 марта.

О границе

Президент Владимир Зеленский говорит, что к концу 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.

О новых выздоровлениях

В Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19. Теперь в Украине всего 4 человека справились с вирусом.

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О других важных новостях

Кабинет министров ввел ограничение, согласно которому на время карантина городской общественный транспорт должен наполняться максимум наполовину.

Учебный год в Украине закончится 1 июля для всех, кроме выпускниеов 11 классов — для них все будет зависеть от сдачи ВНО.

Владимир Кличко сказал, что Зеленский обещал ему отменить приказы об особых условиях лечения первых лиц государства.

Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования на 2020 год и просит, чтобы эти деньги направили на покупку средств для медиков, противодействующих коронавирусу.

Защита экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, говорит, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.