Жена Кожары взяла убийство в их доме на себя, говорит о "случайности" – защита
Защита экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, говорит, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.
Источник: выступление защитников Кожары в Шевченковском райсуде Киева
Детали: Адвокаты говорят, что 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависило от ее воли.
В то же время, представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.
Адвокат зачитал часть заявления. В нем говорится, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожары и Козерод. "Атмосфера была непринужденной", оснований для конфликта якобы не было.
Вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод "увидела пистолет". Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома.
Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сказали, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего.
Также защита говорит, что раньше Козерод подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить механизм образования ранения" убитого Сергея Старицкого.
В то же время, прокурор и представитель потерпевших обратили внимание, что эта формулировка говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.
Дополнено: Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.