Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Кожары взяла убийство в их доме на себя, говорит о "случайности" – защита

Четверг, 26 марта 2020, 15:54
Фото: юридическая фирма Миллер

Защита экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, говорит, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.

Источник: выступление защитников Кожары в Шевченковском райсуде Киева

Детали: Адвокаты говорят, что 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависило от ее воли.

В то же время, представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.

Адвокат зачитал часть заявления. В нем говорится, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожары и Козерод. "Атмосфера была непринужденной", оснований для конфликта якобы не было.

Вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод "увидела пистолет". Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сказали, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего.

Также защита говорит, что раньше Козерод подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить механизм образования ранения" убитого Сергея Старицкого.

В то же время, прокурор и представитель потерпевших обратили внимание, что эта формулировка говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Дополнено: Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
  • По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
  • 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
  • 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: