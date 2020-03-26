Жена Кожары взяла убийство в их доме на себя, говорит о "случайности" – защита

Защита экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, говорит, что его жена призналась в преступлении, которое произошло случайно.

Источник: выступление защитников Кожары в Шевченковском райсуде Киева

Детали: Адвокаты говорят, что 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависило от ее воли.

В то же время, представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.

Адвокат зачитал часть заявления. В нем говорится, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожары и Козерод. "Атмосфера была непринужденной", оснований для конфликта якобы не было.

Вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод "увидела пистолет". Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сказали, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего.

Также защита говорит, что раньше Козерод подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить механизм образования ранения" убитого Сергея Старицкого.

В то же время, прокурор и представитель потерпевших обратили внимание, что эта формулировка говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Дополнено: Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

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