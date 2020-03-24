Раду могут собрать внеочередно в четверг – источники
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет.
Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"
Прямая речь одного из заместителей главы фракции "Слуга народа": "Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта".
Детали: Еще два источника во фракции также подтвердили, что внеочередное заседание хотят созвать на четверг, но может не хватить депутатов.
Прямая речь одного из депутатов: "Да, планируют на 26-е. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Многие говорят, что не приедут".
Напомним: Верховной Раде надо собраться, чтобы проголосовать за закон, который позволит народным депутатам проводить заседания в формате видеконференции. Им парламенту предлагают разрешить на 60 дней решать насущные вопросы, связанные с противодействием коронавирусной болезни COVID 19, на заседаниях онлайн, причем голосовать депутаты будут по одному, с визуализацией.
Предыстория:
- В Украине с 12 марта объявлен карантин для противодействия распространению коронавируса, который распространился из Китая на весь мир.
- 17 марта Верховная Рада провела два внеочередных заседания за утро (приняла законы для предотвращения COVID-19, назначила генпрокурора и министра экономики), при этом изменила формат своей работы с пленарных заседаний на работу в комитетах. Земельная реформа зависла на паузе.
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. На внеочередном заседании он не был, но до этого приходил в комитет.
- Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.