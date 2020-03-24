Раду могут собрать внеочередно в четверг – источники

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь одного из заместителей главы фракции "Слуга народа": "Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта".

Детали: Еще два источника во фракции также подтвердили, что внеочередное заседание хотят созвать на четверг, но может не хватить депутатов.

Прямая речь одного из депутатов: "Да, планируют на 26-е. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Многие говорят, что не приедут".