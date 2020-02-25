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Столкновения в Новых Санжарах: подозрение объявлено еще 5 людям

Вторник, 25 февраля 2020, 19:27
Столкновения в Новых Санжарах: подозрение объявлено еще 5 людям

По фактам беспорядков в Новых Санжарах правоохранители сообщили о подозрении уже 5 лицам, 25 февраля еще двух человек суд отправил под ночной домашний арест.

Источник: замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По фактам событий в Новых Санжарах пока открыто уже 6 производств. В частности прибавилось уголовное производство по статье 295 УК "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".

Также сегодня еще пяти лицам было сообщено о подозрении. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения и просит о содержании под стражей".

Детали: Из этих пяти фигурантов дела одному сообщено о подозрении заочно. Тракало объяснил, что его личность правоохранители установили, однако по месту жительства он не находится. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.

Вечером 25 февраля ходатайства относительно двух подозреваемых Октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил их частично: в качестве меры пресечения суд избрал для них ночной домашний арест.

Что касается остальных фигурантов, ходатайства суд будет рассматривать уже 26 февраля.

*** Ранее в новости цитировался начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, который в комментарии "Украинской правде" заявил, что четырех человек, подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах, суд отправил под стражу.

Однако позже полиция Полтавщины сама вышла с опровержением этой информации.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Алена Мазуренко, Валентина Романенко, УП

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Темы: Новые СанжарыкоронавирусCovid-2019
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