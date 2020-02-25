Столкновения в Новых Санжарах: подозрение объявлено еще 5 людям
По фактам беспорядков в Новых Санжарах правоохранители сообщили о подозрении уже 5 лицам, 25 февраля еще двух человек суд отправил под ночной домашний арест.
Источник: замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "По фактам событий в Новых Санжарах пока открыто уже 6 производств. В частности прибавилось уголовное производство по статье 295 УК "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".
Также сегодня еще пяти лицам было сообщено о подозрении. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения и просит о содержании под стражей".
Детали: Из этих пяти фигурантов дела одному сообщено о подозрении заочно. Тракало объяснил, что его личность правоохранители установили, однако по месту жительства он не находится. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.
Вечером 25 февраля ходатайства относительно двух подозреваемых Октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил их частично: в качестве меры пресечения суд избрал для них ночной домашний арест.
Что касается остальных фигурантов, ходатайства суд будет рассматривать уже 26 февраля.
*** Ранее в новости цитировался начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, который в комментарии "Украинской правде" заявил, что четырех человек, подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах, суд отправил под стражу.
Однако позже полиция Полтавщины сама вышла с опровержением этой информации.
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Предыстория:
- 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против размещения в санатории Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.
- Во время столкновений полиция задержала 24 наиболее агрессивных лиц. Позднее 23 задержанных отпустили, один человек находился под стражей.