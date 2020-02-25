В Полтавской области отправили под стражу четырех человек, подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах из-за размещение эвакуированных из Китая украинцев на территории поселка.

Источник: комментарий начальника отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев "Украинской правде"

Прямая речь: "Во вторник 5-м фигурантам, которые принимали участие в массовых беспорядках в Новых Санжарах, сообщили о подозрении и 4-м из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Относительно 5-го лица также будет решен вопрос меры пресечения после установления его места пребывания".

Детали: По словам Сулаева, подозреваемого пока нет по адресу проживания и полиция его устанавливает.

В случае сокрытия, будет решаться вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Меру пресечения выбирал Октябрьский районный суд Полтавы. Им объявили о подозрении по статье 294 (массовые беспорядки) УК.

Мужчине, которому была избрана мера пресечения 22 февраля, сообщили о подозрении по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) - его отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.

В общем, по факту столкновений правоохранители сообщили о подозрении 6-м лицам, 5-м из них избрана мера пресечения.

Сулаев уточнил, что правоохранители сообщат о подозрении всем правонарушителям, чью причастность к беспорядкам в Новых Санжарах удастся установить.

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