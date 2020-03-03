Путин: Люди, которые довели до революции, во власти не задерживаются

Президент России Владимир Путин считает, что революционеры обычно во власти не задерживаются, относительным исключением были большевики.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", вопрос об иностранных агентах и "активной части общества", с которой государство РФ общается "с помощью дубинок"

Прямая речь: "Активная часть общества – не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем Вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества – это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже (…).

Есть, и всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью. И это очень хорошо, что такие люди есть.

Кстати говоря, вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности.

Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили.

Но что касается так называемой несистемной оппозиции, – и ей дай бог здоровья , – я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее".

Путин добавил: "Есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?

Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать. Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте".

Детали: По поводу статуса иноагента Путин заявил, что "это же не мы придумали": мол, с 1937-го года или с '38-го года в США действует этот закон – и до сих пор применяется.

Российский президент напомнил, что недавно гражданку РФ "упекли в тюрьму" в США как иноагента, а в России за такое – только административная ответственность (россиянку Марию Бутину 26 апреля 2019 года осудили в США к 18 месяцам тюрьмы за работу иностранным агентом без уведомления генпрокурора США, 25 октября ее выпустили – и на следующий день депортировали в Москву).

По словам Путина, цель закона в том, чтобы "оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне". Он заверил, что ущемления нет, просто если организации получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сообщить.

По мнению Путина, нужно лишь четко определить, что такое внутриполитическая деятельность, чтобы гуманитарная работа не подпадала под этот закон.