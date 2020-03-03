На Донбассе погиб военный, еще четверо ранены

В течение текущих суток в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс служба ООС

Дословно: "Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберный пулемёт и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитника получили ранения".

Детали: Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

четыре раза недалеко от Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

недалеко от Зайцево - из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским - с миномёта калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского противник осуществившего обстрел из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.

В штабе также заверили, что на трех участках разведения ситуация остается стабильной, и придерживается режим "Тишина".

Напомним: в результате обстрелов 2 марта двое украинских защитников были ранены.