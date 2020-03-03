На Донбассе погиб военный, еще четверо ранены
В течение текущих суток в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: пресс служба ООС
Дословно: "Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберный пулемёт и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитника получили ранения".
Детали: Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- четыре раза недалеко от Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;
- недалеко от Зайцево - из подствольного гранатомета;
- рядом с Лебединским - с миномёта калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского противник осуществившего обстрел из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.
В штабе также заверили, что на трех участках разведения ситуация остается стабильной, и придерживается режим "Тишина".
Напомним: в результате обстрелов 2 марта двое украинских защитников были ранены.