Дождь с мокрым снегом и +19°: четверг в Украине будет контрастным

В ближайшие сутки на западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных областях страны в четверг дождь, ночью с мокрым снегом; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза).



На остальной территории – без осадков, лишь днем в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Левобережье до 19°.



В Киеве 5 марта без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.



В пятницу в Украине без осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.



В Киеве 6 марта местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 5 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,8 градусов тепла в 1998 году, самая низкая ночью на отметке 23,4 градусов мороза в 1889 году.