ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Евросоюз опубликовал решение о снятии запрета на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Запрет была внедрен в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины", - написал посол на своей странице в Facebook.

По его словам, ЕС впервые применил режим зонирования в Украине в контексте вспышки гриппа птицы.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", - отметил Точицкий.

Отметим, что 29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров ограничить запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

ЕС приостановил импорт продукции птицеводства из Украины в январе из-за вспышки птичьего гриппа на ЧП "Хутор" в Винницкой области.