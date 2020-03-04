Рябошапка о подозрениях Порошенко: Никто не указывал мне, что подписывать

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отрицает, что в Офисе президента от него требовали подписать подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.

Источник: вопросы депутатов и ответы на них руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов на внеочередном заседании Верховной Рады

Депутат Артур Герасимов ("Европейская солидарность") обратился к генпрокурору: "Журналисты сообщили, что Вы были в Офисе Зеленского, где от Вас требовали подписать три незаконные подозрения на президента Порошенко. Также руководитель фракции "Слуга народа" сообщил, что последней каплей стало как раз неподписание этих подозрений. Прокомментируйте это".

Ответ Рябошапки: "Что касается того, что у меня якобы требовали подписать подозрения – это неправда. Никто никогда не давал мне указаний подписывать или не подписывать подозрения. Что касается слов Арахамии – пусть Арахамия сам комментирует свои слова".

Этому предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед отчетом правоохранителей в Верховной Раде заявил журналистам, что из всех руководителей правоохранительных органов к "господину Рябошапке больше всего вопросов", хотя по всем есть вопросы.

Прямая речь Арахамии: "Последней каплей (для увольнения Рябошапки – УП) – очень хороший вопрос. Я не знаю. Возможно, подписание по господину Порошенко и является последней каплей. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает... Есть реально недоработки Офиса генерального прокурора – и это не только господин Рябошапка, это вообще топ-менеджмент Офис генпрокурора. Там и заместители тоже много чего не делают того, чего от них ждет народ Украины".

Детали: Рябошапка во время выступления с трибуны Рады сказал, что Офис генпрокурора обвиняют в отсутствии посадок топ-коррупционеров, хотя этим занимаются антикоррупционные органы – САП, НАБУ, Антикоррупционный суд, Также одна из претензий к Офису генпрокурора в том, что там якобы блокируют или тормозят расследование дела убитой активистки Екатерины Гандзюк.

"Я не буду оправдываться. Вчера отец Катерины обратился с открытым письмом к президенту – и он об этом сказал... Мы очень продвинулись в расследовании этого дела", – сказал действующий генпрокурор.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория: