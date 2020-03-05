Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин все школы и университеты страны

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Источник: Reuters

Детали: Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта.

Указ правительства предписывает "приостановление событий любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей" Он также предписывает проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей.

Напомним: