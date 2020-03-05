Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин все школы и университеты страны

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Четверг, 5 марта 2020, 01:05

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Источник: Reuters

Детали: Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта. 

Указ правительства предписывает "приостановление событий любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей"  Он также предписывает проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей.

Напомним:

  • Число случаев заболевания с момента возникновения вспышки 13 дней назад выросло до 3 089, смертность от вируса составляет около 3,5%.
  • Власти в Италии закрыли на карантин 10 муниципалитетов

Темы: Италия коронавирус


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