В оккупированном Крыму Россия провела военные учения

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Четверг, 5 марта 2020, 03:23

Российские оккупанты в Крыму провели военные учения с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "С экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое обучение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям".

Детали: Обучение оккупантов проходили в три этапа с использованием многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Всего в маневрах было задействовано около 15 самолетов.

Темы: Росcия оккупация Крым


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