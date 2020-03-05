В оккупированном Крыму Россия провела военные учения

Российские оккупанты в Крыму провели военные учения с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "С экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое обучение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям".

Детали: Обучение оккупантов проходили в три этапа с использованием многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Всего в маневрах было задействовано около 15 самолетов.