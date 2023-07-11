Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что во время мятежа Пригожина в России "вагнеровцы" намеревались захватить ядерное оружие, размещенное на базе "Воронеж-45".

Источник: Буданов в интервью Reuters

Детали: Слова Буданова свидетельствуют, что "вагнеровцы" продвинулись гораздо дальше вглубь России, чем считалось изначально.

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Как отмечает издание, след одной из групп "вагнеровцев", за которой можно было наблюдать в открытых источниках, "обрывался" примерно в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".

Буданов отметил, что боевики "Вагнера" дошли гораздо дальше, до самой базы, намереваясь завладеть небольшими ядерными устройствами советских времен, чтобы "поднять ставки" своего мятежа.

В прошлом месяце, когда силы "Вагнера" продвигались к Москве, группа военной техники направилась на восток, к российской военной базе, на которой, по сообщениям в Интернете и местных жителей, хранится ядерное оружие.

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"Потому что если вы готовы воевать до последнего, то это один из объектов, который значительно повышает ставки", - сказал Буданов.

По его словам, единственным барьером между "вагнеровцами" и ядерным оружием была дверь в ядерное хранилище.

"Дверь хранилища была закрыта, и в техническую часть они не попали", - рассказал Буданов.

Глава разведки уточнил, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно вместить в рюкзак.

Близкое к Кремлю подтвердило часть рассказа Буданова. Контингенту "Вагнера" "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы разволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы", - сообщил источник без деталей.

Американские официальные лица выразили сомнения относительно заявления Буданова, заявив, что они не имеют никаких доказательств того, что ядерное оружие или устройства были под угрозой во время мятежа.

Заявление Буданова является первым официальным предположением, что боевики "Вагнера" вплотную приблизились к получению ядерного оружия во время восстания, что представляет значительный вызов авторитету президента России Владимира Путина.

Reuters отмечает, что Буданов не предоставил доказательств в подтверждение своих слов и отказался сообщить, какие дискуссии, если таковые были, происходили с Соединенными Штатами и другими союзниками по поводу этого инцидента. Он также не сказал, почему боевики впоследствии отступили.

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