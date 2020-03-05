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Безопасность полетов: аудиторы ICAO увидели прогресс Украины

Четверг, 5 марта 2020, 15:31
Безопасность полетов: аудиторы ICAO увидели прогресс Украины

Международная организация гражданской авиации отметила, что Украина повысила уровень эффективности в сфере организации государственной системы контроля за безопасностью полетов.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий, Министерство инфраструктуры Украины

Прямая речь Криклия: "По предварительным результатам Координационной миссии Международной организации гражданской авиации по валидации, Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов и управления этой системой.

Аудиторы миссии отметили значительный прогресс по сравнению с результатами предыдущего аудита 2017 года во внедрении в Украине стандартов и Рекомендуемой практики ICAO.

Сейчас показатель эффективной имплементации соответствует среднеевропейскому и значительно превышает среднемировой уровень".

Детали: Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) с 25 февраля по 3 марта 2020 года провела миссию в Украине с целью проверки состояния обеспечения внедрения стандартов и Рекомендуемой практики (SARPs) и соблюдения обязательств Украины как члена Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Координационная миссия Международной организации гражданской авиации по валидации (ICVM) проходила по 8 областям проверки в рамках 8 критических элементов (CE) государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов:

LEG – основное авиационное законодательство и нормативные акты гражданской авиации,

ORG – организация гражданской авиации,

PEL – выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров,

OPS – выполнение полетов воздушных судов,

AIR – летная годность воздушных судов,

AIG – расследование авиационных происшествий и инцидентов,

ANS – аэронавигационное обслуживание,

AGA – аэродромы и наземные средства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаМининфраструктуры
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