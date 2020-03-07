На Мальте обнаружили первый случай коронавируса – у ребенка

На Мальте 12-летняя девочка получила положительный результат на коронавирус после возвращения из Рима.

Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Malta Today.

До сих пор Мальта была одной из немногих европейских стран, где новый коронавирус еще не обнаружили.

Девочка вернулась на Мальту из Рима вместе с родителями и сестрой во вторник,и сразу же после возвращения вся семья отправилась на карантин.

В четверг у девочки появились симптомы, связанные с коронавирусом. Органы здравоохранения были предупреждены и немедленно провели обследование девочки, которое дало положительный результат.

Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.