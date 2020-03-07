Новые столкновения на границе Греции и Турции: в ход пошел слезоточивый газ

Столкновения между греческой полицией и мигрантами, скопившиеся на греко-турецком пограничном переходе Кастаньес, вспыхнули в субботу утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческая полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов.

Турецкая полиция в свою очередь розпилила слезоточивый газ на греческую полицию, но, впервые, также нацелилась на мигрантов, очевидно, стремясь оттеснить их от своей части границы.

В неофициальных листовках, которые раздают на границе, греческое правительство обвиняет Турцию в нападении на греческие войска со слезоточивым газом. "Нападения со слезоточивым газом на греческие силы на пограничном переходе Кастаньес и вокруг него", - говорится в сообщении.

Раздаточный материал сопровождался фотографиями и видеозаписью.

Хотя Греция до сих пор не обнародовала данные о количестве мигрантов, которым не разрешили пересечь границу и арестовали, поток людей заметно сократился.

Ранее стало известно, что Турция будет пресекать попытки мигрантов добраться до Греции морем.