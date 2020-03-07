Бывший премьер-министр Алексей Гончарук после отставки улетел на отдых в Португалию.

Источник: LIGA.net

Детали: В разговоре с журналистом Гончарук сообщил, что решил отдохнуть и летит в отпуск, а на вопросы о Кабмине предложил встретиться после отпуска.

Дословно: "Рейс направляется в Португалию. Гончарук летит эконом-классом".

Детали: Как отметила Федорив, на борту самолета вместе с Гончаруком находится и экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

Дословно: "Была информация, что после президентских и парламентских выборов и договоренностей с БПП, Карплюк даст деру ... И тут мне два источника сказали, что он вернулся, потому что получил гарантии от экс-премьера Гончарука".

"... Меня предупредили, что границ у Беличанского леса не будет, будет блокироваться присоединение н.п.Коцюбинское к Киеву, как того требует громада, потому что такие договоренности есть с Карплюком и, конечно, Карплюк не сядет, потому что есть договоренности на высшем уровне. Поэтому областная прокуратура не очень спешила выполнять "весна придет - сажать будем". Это все видят, кто следит за делами региона".

"После отставки Гончарук улетает из cтраны вместе с Карплюком. ... Какая цена договорняка? Гончарук наплевал на избиение людей в регионе. ... на поджоги машин в нашем регионе и почти 30 тыс. населения Коцюбинского, большинство которого хочет жить в Киеве и просит присоединить анклав в столицу ", - заявила Федорив.

Предыстория:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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Напомним,