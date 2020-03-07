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Гончарук полетел в Португалию

Суббота, 7 марта 2020, 19:03
Гончарук полетел в Португалию

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук после отставки улетел на отдых в Португалию.

Источник: LIGA.net, блог журналиста Ирины Федорив на "Украинской правде", источники УП

Детали: В разговоре с журналистом Гончарук сообщил, что решил отдохнуть и летит в отпуск, а на вопросы о Кабмине предложил встретиться после отпуска.

Дословно: "Рейс направляется в Португалию. Гончарук летит эконом-классом". 

Детали: Как отметила Федорив, на опубликованном LIGA.net фото видно, что на борту самолета вместе с Гончаруком находится и экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

Прямая речь Федорив: "Была информация, что после президентских и парламентских выборов и договоренностей с БПП, Карплюк даст деру ... И тут мне два источника сказали, что он вернулся, потому что получил гарантии от экс-премьера Гончарука".

"... Меня предупредили, что границ у Беличанского леса не будет, будет блокироваться присоединение н.п.Коцюбинское к Киеву, как того требует громада, потому что такие договоренности есть с Карплюком и, конечно, Карплюк не сядет, потому что есть договоренности на высшем уровне. Поэтому областная прокуратура не очень спешила выполнять "весна придет - сажать будем". Это все видят, кто следит за делами региона".

"После отставки Гончарук улетает из cтраны вместе с Карплюком. ... Какая цена договорняка? Гончарук наплевал на избиение людей в регионе. ... на поджоги машин в нашем регионе и почти 30 тыс. населения Коцюбинского, большинство которого хочет жить в Киеве и просит присоединить анклав в столицу ", - заявила Федорив.

Детали: Вместе с тем, издание LIGA.net дописало, что Гончарук летел один. То же самое подтверждают источники УП.

 
фото - LIGA.net

Предыстория:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля

За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа.

На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

Гончарук также стал жертвой "слива". В сеть выложили аудиозаписи якобы с его совещания. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. Также говорит, что у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".

Гончарук заявил, что подал президенту заявление об отставке. Позже Офис президента обнародовал видео, на котором Зеленский говорит с Гончаруком и соглашается "дать ему второй шанс".

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Напомним,

  • В конце февраля 2020 года прокуратура передала в суд обвинение по ексмера Ирпеня Владимира Карплюка, ему грозит грозит 8 лет.
  • В сообщении прокуратуры не указывается фамилия подозреваемого, но источники в ОГП подтвердили Украинской правде, что речь идет о Карплюке.
  • Экс-мэр Ирпеня подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением на сумму более 250 тыс. грн. (ч. 4 ст. 191 УК Украины). По данным "Громады Приирпенья", речь идет о растрате при строительстве в Ирпене парка "Центральный".

Украинская правда

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Темы: ГончарукпремьерПортугалия
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