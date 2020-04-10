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ДБР і СБУ відмовились розслідувати раду з ОРДЛО Єрмака, В’ятрович подав до суду

П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:38
ДБР і СБУ відмовились розслідувати раду з ОРДЛО Єрмака, В’ятрович подав до суду

Народний депутат фракції "ЄС" Володимир В’ятрович написав скаргу на ДБР до суду за відмову розслідувати можливу державну зраду голови ОП Андрія Єрмака під час підписання домовленості про створення так званої координаційної ради з представниками ОРДЛО.

Джерело: В’ятрович у facebook

Пряма мова: "Подав до суду на бездіяльність ДБР. СБУ приготуватися.

Днями отримав від ДБР відповідь, що слідчий відмовив у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом.

Така відмова – незаконна.

На черзі – СБУ. Куди я так само надіслав звернення про держзраду Кучми і Єрмака, і звідки так само отримав таку ж відповідь, як з ДБР, як під копірку.

Не уявляю, як ДБР і СБУ будуть обґрунтовувати незаконну відмову, навіть у наших судах".

Деталі: В’ятрович нагадав, що після того, як Єрмак і представник України на переговорах в Мінську Леонід Кучма підписали домовленості про створення органу, який передбачає прямі переговори української сторони з бойовиками, він звернувся до Державного бюро розслідувань з вимогами відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради.

Він також вимагав розслідувати причетність інших посадових та службових осіб України, зокрема президента України Володимира Зеленського.

Що було раніше: 13 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО.

Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську. 

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді". 

13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

Знати більше: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).   
  • Мінські угоди включають у себе Мінський протокол від 5 вересня 2014 року (перші домовленості Тристоронньої контактної групи у Мінську про тимчасове перемир'я на сході України) та Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу від 12 лютого 2015 року.
  • Рада Безпеки ООН 17 лютого 2015 року схвалила цей комплекс заходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакСБУДБРдержзрадаМінські угоди
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