В ГБР говорят, что задерживать Черновол следователи не собираются

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Вторник, 14 апреля 2020, 12:05

Государственное бюро расследований заявляет, что в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.

Источник: сообщение ГБР в Facebook

Дословно: "Задержание Черновол Т. после объявления сообщения о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. С таким разрешением на задержание сторона обвинения не обращалась".

Детали: В ГБР говорят, что Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах, и утверждают, что информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной.

В бюро раз подчеркнули, что находятся "вне политики", и заявили, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, (по которому НАПК подтвердило факт статуса адвоката экс-президента Виктора Януковича в прошлом -ред.) по закону не является руководителем органа досудебного расследования, а не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Черновол.

Украинская правда
Темы: Черновол ГБР


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