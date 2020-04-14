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В ГБР говорят, что задерживать Черновол следователи не собираются

Вторник, 14 апреля 2020, 12:05
В ГБР говорят, что задерживать Черновол следователи не собираются
Укринформ

Государственное бюро расследований заявляет, что в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.

Источник: сообщение ГБР в Facebook

Дословно: "Задержание Черновол Т. после объявления сообщения о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. С таким разрешением на задержание сторона обвинения не обращалась".

Детали: В ГБР говорят, что Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах, и утверждают, что информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной.

В бюро раз подчеркнули, что находятся "вне политики", и заявили, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, (по которому НАПК подтвердило факт статуса адвоката экс-президента Виктора Януковича в прошлом -ред.) по закону не является руководителем органа досудебного расследования, а не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Черновол.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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Украинская правда

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Темы: Черновол ТатьянаГБР
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