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У ДБР кажуть, що затримувати Чорновол слідчі не збираються

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:05
У ДБР кажуть, що затримувати Чорновол слідчі не збираються
Укрінформ

Державне бюро розслідувань заявляє, що стосовно колишньої нардепки Тетяни Чорновол сторона обвинувачення не просила суд про тримання під вартою.

Джерело: повідомлення ДБР у Facebook

Дослівно: "Затримання Чорновол Т. після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася".

Деталі: У ДБР кажуть, що Чорновол не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах, та стверджують, що інформація, озвучена Чорновол про те, що їй інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 КК України, є недостовірною.

У бюро вкотре наголосили, що перебувають "поза політикою", та заявили, що перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, (щодо якого НАЗК підтвердило факт статусу адвоката експрезидента Віктора Януковича в минулому –ред.) за законом не є керівником органу досудового розслідування, не може приймати процесуальні рішення та впливати на хід розслідування кримінального провадження щодо Чорновол.

Що передувало: Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозр у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.

Читайте також: Активісти реконструювали події 18 лютого 2014 року у відео

Українська правда

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Теми: Чорновол ТетянаДБР
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