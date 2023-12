Совет ЕС изменил бюджет-2020, выделив 3,1 млрд евро на борьбу с эпидемией

Совет ЕС внес изменения в бюджет Евросоюза на 2020 год, выделив 3,1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.

Совет ЕС внес изменения в бюджет Евросоюза на 2020 год, выделив почти все остатки средств из нынешнего бюджета на борьбу с пандемией коронавируса. В целом это 3,1 миллиарда евро.

.@EUCouncil adopts amended EU budget for 2020 in order to free up €3.1 billion to respond to the #COVID19 crisis.#WeStandTogether #StrongerTogether



