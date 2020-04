Аэропорт имени Шопена поблагодарил украинскую компании за прилет "Мрии"

Аэропорт имени Шопена в Варшаве поблагодарил украинскую авиакомпанию "Антонов" за доставку в Польшу медицинского груза необходимого для противодействия эпидемии COVID-19.

Источник: Twitter аэропорта

Дословно: "Спасибо за ваш визит и за поставки нужных материалов. Радуемся, что могли позаботиться о вашей "Мечту", жаль только, что при таких обстоятельствах ".

Что было ранее: Украинский самолет Ан-225 "Мрия" привез в Польшу медицинский груз из Китая.

@AntonovCompany Thank you for your visit and for bringing us necessary materials.



🇵🇱🤝🇺🇦 We are glad that we could take care of your "Dream". It is a pity that in such circumstances.



👋 Till next time, Friends!



📸 Krzysztof Skowroński pic.twitter.com/1n6MB7o3Mf