Аеропорт імені Шопена подякував українській компанії за приліт "Мрії"

Аеропорт імені Шопена у Варшаві подякував українській авіакомпанії "Антонов" за доставку до Польщі медичного вантажу необхідного для протидії епідемії COVID-19.

Джерело: Twitter аеропорту

Дослівно: "Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода лише, що за таких обставин".

Що було раніше: Український літак Ан-225 "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю.

@AntonovCompany Thank you for your visit and for bringing us necessary materials.



🇵🇱🤝🇺🇦 We are glad that we could take care of your "Dream". It is a pity that in such circumstances.



👋 Till next time, Friends!



📸 Krzysztof Skowroński pic.twitter.com/1n6MB7o3Mf