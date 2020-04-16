Аеропорт імені Шопена подякував українській компанії за приліт "Мрії"

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Четвер, 16 квітня 2020, 04:01

Аеропорт імені Шопена у Варшаві подякував українській авіакомпанії "Антонов" за доставку до Польщі медичного вантажу необхідного для протидії епідемії COVID-19.

Джерело: Twitter аеропорту

Дослівно: "Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода лише, що за таких обставин".

Що було раніше: Український літак Ан-225 "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю.

Теми: коронавірус Польща


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