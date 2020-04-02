В марте смертность на севере Италии выросла вдвое, в Бергамо - в 4 раза

В первые три недели марта смертность на севере Италии, эпицентре пандемии коронавируса в стране, выросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa, об этом проинформировал Национальный институт статистики Италии ISTAT.

В Бергамо, наиболее пострадавшем северном городе, смертность выросла на 400%. В течение 2015-2019 годов в указанный период марта здесь в среднем умирал 91 человек. В 2020 году умерли 398.

Прирост смертности такой же интенсивности наблюдался в других муниципалитетах провинции Бергамо.

В столице северной провинции Брешиа количество погибших за первые три недели марта увеличилось более чем вдвое: от 134 в 2015-2019 годах до 381 в 2020 году.

В среду 1 апреля в Италии впервые за несколько дней снизилось количество умерших от коронавируса: за последние сутки умерли 727 человек - почти на сто меньше, чем днем ​​ранее.