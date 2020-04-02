Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В марте смертность на севере Италии выросла вдвое, в Бергамо - в 4 раза

Четверг, 2 апреля 2020, 11:51

В первые три недели марта смертность на севере Италии, эпицентре пандемии коронавируса в стране, выросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa, об этом проинформировал Национальный институт статистики Италии ISTAT.

В Бергамо, наиболее пострадавшем северном городе, смертность выросла на 400%. В течение 2015-2019 годов в указанный период марта здесь в среднем умирал 91 человек. В 2020 году умерли 398.

Прирост смертности такой же интенсивности наблюдался в других муниципалитетах провинции Бергамо.

В столице северной провинции Брешиа количество погибших за первые три недели марта увеличилось более чем вдвое: от 134 в 2015-2019 годах до 381 в 2020 году.

В среду 1 апреля в Италии впервые за несколько дней снизилось количество умерших от коронавируса: за последние сутки умерли 727 человек - почти на сто меньше, чем днем ​​ранее.

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Италия
В Италии представили четыре марки в поддержку Украины
Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: