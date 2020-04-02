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"Слуги народа" хотят встречу с Зеленским из-за пленок с братом Ермака

Четверг, 2 апреля 2020, 14:19
Слуги народа хотят встречу с Зеленским из-за пленок с братом Ермака

Нардепы от "Слуги народа" хотят просить президента Владимира Зеленского встретиться с фракцией из-за скандальных "пленок" с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Прямая речь: "У фракции во внутренних чатах сейчас обсуждают, что нужно просить президента о встрече с фракцией из-за видео с братом Ермака.

Уже понятно, что видео есть больше. И эта история просто так не закончится. Пока есть время по реакции только потому, что людей интересует коронавирус. Мы даже не можем оценить риски, чем это все закончится для команды".

Детали: По словам нардепов, они не понимают, что происходит, и хотят знать, позицию президента.

Отмечается, что депутаты уже по этому вопросу обращались к Ермаку – чтобы и он сам объяснил, что происходит, и чтобы помог организовать встречу с Зеленским, но глава ОПУ на это якобы не откликнулся.

Когда это заседание фракции может состояться и в каком формате, пока непонятно.

Что было раньше: 1 апреля народные депутаты фракции "Слуга народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД. Они требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь к ответственности виновных, а не самого Лероса.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
  • 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
  • Брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаЗеленскийАндрей ЕрмакскандалГео Лерос
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