"Слуги народа" хотят встречу с Зеленским из-за пленок с братом Ермака

Нардепы от "Слуги народа" хотят просить президента Владимира Зеленского встретиться с фракцией из-за скандальных "пленок" с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Прямая речь: "У фракции во внутренних чатах сейчас обсуждают, что нужно просить президента о встрече с фракцией из-за видео с братом Ермака.

Уже понятно, что видео есть больше. И эта история просто так не закончится. Пока есть время по реакции только потому, что людей интересует коронавирус. Мы даже не можем оценить риски, чем это все закончится для команды".

Детали: По словам нардепов, они не понимают, что происходит, и хотят знать, позицию президента.

Отмечается, что депутаты уже по этому вопросу обращались к Ермаку – чтобы и он сам объяснил, что происходит, и чтобы помог организовать встречу с Зеленским, но глава ОПУ на это якобы не откликнулся.

Когда это заседание фракции может состояться и в каком формате, пока непонятно.

Что было раньше: 1 апреля народные депутаты фракции "Слуга народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД. Они требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь к ответственности виновных, а не самого Лероса.

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