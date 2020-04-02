Более 200 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса

По состоянию на 14.30 2 апреля во всем мире зарегистрировано почти 952 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 200 тысяч людей преодолели эту болезнь.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Итак количество зараженных человек неумолимо приближается к миллиону - 951 901 человек. Преодолели болезнь за это время 202 342 человека. Также во всем мире зарегистрировано 48 284 летальных случая.

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