Зеленский пообещал проконтролировать распределение средств защиты от коронавируса между больницами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение спецсредств защиты для борьбы с коронавирусом, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.
Источник: пресс-служба Офиса президента, которая цитирует заявление президента на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса
Прямая речь Зеленского: "К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращение о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева.
Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы о том, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены ".
Детали: На совещании пришли к выводу, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания, а небольшой рост цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.
На совещании также решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.
Дополнительно говорилось о координации взаимной медицинской помощи с Италией.
Что было раньше: В Офисе президента заявили, что рейсы в Китай за медицинскими масками будут осуществлять ежедневно.
Читайте также: В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая
Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
- 29 февраля в "Борисполе" приземлился еще один самолет из Китая. Спецрейсом привезли 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. В ночь на 30 марта в Украину также должны были отдельно доставить еще 100 тыс. ПЦР-тестов.
- Так, 31 марта в Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
- 31 марта из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).