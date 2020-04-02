Зеленский пообещал проконтролировать распределение средств защиты от коронавируса между больницами

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Четверг, 2 апреля 2020, 15:18

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение спецсредств защиты для борьбы с коронавирусом, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.

Источник: пресс-служба Офиса президента, которая цитирует заявление президента на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса

Прямая речь Зеленского: "К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращение о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева.

Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы о том, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены ".

Детали: На совещании пришли к выводу, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания, а небольшой рост цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

На совещании также решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Дополнительно говорилось о координации взаимной медицинской помощи с Италией.

Что было раньше: В Офисе президента заявили, что рейсы в Китай за медицинскими масками будут осуществлять ежедневно.

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Предыстория:

  • 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В  Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • 29 февраля в "Борисполе" приземлился еще один самолет из Китая. Спецрейсом привезли 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. В ночь на 30 марта в Украину также должны были отдельно доставить еще 100 тыс. ПЦР-тестов.
  • Так, 31 марта в Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
  • 31 марта из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Темы: коронавирус Зеленский Офис президента


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