Коронавирус в Британии: число погибших почти достигло 3 тысяч

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Четверг, 2 апреля 2020, 17:11

Количество умерших от коронавируса в Великобритании выросло почти до 3 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 569 человек - на шесть больше, чем накануне. Это новый рекорд смертности в сутки. Общее количество жертв достигло 2921.

Число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 33718. Это более чем на 4240 больше, чем накануне.

По состоянию на 9:00 утра 2 марта, тест на коронавирус в стране сдали почти 163 200 человек.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Сам Борис Джонсон тоже заболел - о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, который, впрочем, уже вышел из семидневного карантина.

Читайте также: Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Темы: Британия коронавирус


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